Australian Open 2020, i risultati del 24 gennaio: Djokovic in scioltezza agli ottavi, Federer si salva, Fognini sogna e Tsitsipas saluta Melbourne

Quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis che si è esaurita e nel tabellone maschile il quadro dei qualificati agli ottavi di finale si è andato a definire per quanto concerne la parte bassa del main draw. Tutto facile per il campione in carica Novak Djokovic. Il sette volte trionfatore di questo Major ha regolato con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 il giapponese Yoshito Nishioka (n.71 del mondo), dimostrando ancora una volta la sua superiorità. Per Nole si tratta della vittoria n.71 in questo torneo (match singolo) e la n.283 negli incontri del Grande Slam. Numeri che certificano le sicurezza del serbo che nel prossimo turno se la vedrà contro l’argentino Diego Schwartzman, impostosi per 6-2 6-3 7-6 (7) contro l’altro serbo Dusan Lajovic, finalista l’anno passato nel Masters 1000 di Montecarlo (sconfitto da Fabio Fognini). Sulla carta, il campione nativo di Belgrado dovrebbe avere vita facile, considerando che nei tre precedenti con il n.14 del ranking ha sempre vinto (3-0 il bilancio).

E’ stata poi la serata dei grandi ritorni e delle cadute fragorose. L’ex n.3 del mondo Milos Raonic è tornato a far male e, rispolverando una prestazione degna di quella che lo portò nel 2016 in semifinale in questo torneo, ha superato il vincitore delle ATP Finals 2019 Stefanos Tsitsipas. Prova, dunque, fallita dall’ellenico, atteso al definitivo salto di qualità nel Major. Il 7-5 6-4 7-6 (2) ha il sapore della condanna per il n.6 ATP. Il canadese (n.35 del mondo), forte dei suoi 19 ace, se la vedrà contro un altro giocatore redivivo. Ci si riferisce al croato Marin Cilic, finalista in Australia nel 2018. Il n.39 del ranking, reduce da un periodo molto complicato dal punto di vista fisico e mentale, ha avuto la meglio nei confronti del n.9 del seeding Roberto Bautista Agut: un successo al quinto set per 6-7 (3) 6-4 6-0 5-7 6-3 che ha rilanciato le quotazioni di Cilic.

Indubbiamente l’aria australiana continua a fare particolarmente bene all’americano Tennys Sandgren e all’ungherese Marton Fucsovics. Il n.100 del mondo ha sconfitto piuttosto nettamente il connazionale Sam Querrey (n.45 ATP) con il punteggio di 6-4 6-4 6-4, mentre il magiaro (n.67 del ranking) ha battuto per 6-1 6-4 6-4 l’altro americano Tommy Paul (n.80 del mondo). Sandgren dunque vola agli ottavi e il suo destino incrocerà nuovamente l’Italia. Dopo aver sconfitto nel secondo turno Matteo Berrettini, sarà Fabio Fognini il nome del prossimo avversario. Il ligure ha messo in scena quest’oggi una prova solida e magica, condita infatti da alcuni colpi d’alta scuola: il 7-6 (0) 6-2 6-3 rifilato all’argentino Guido Pella (n.25 ATP) descrive solo in parte la portata della prova del nostro portacolori. E dunque andrà in scena la rivincita di Wimbledon, dove l’anno scorso il tennista degli States si impose. Per quanto concerne Fucsovics, il sapore di remake è ancora più accentuato perché, come negli ottavi di finale del 2018, sarà ancora una volta Roger Federer (vittoria n.100 a Melbourne) a opporsi. Il fuoriclasse svizzero ha visto quest’oggi gli stessi fantasmi del match degli US Open 2018 contro l’australiano John Millman (n.47 del ranking). E’ arrivata una vittoria al quinto set per 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) dopo quattro ore di gioco in cui, con le spalle al muro, il campione ci ha messo tanta classe.

Australian Open 2020, i risultati del 24 gennaio – Tabellone maschile

Sandgren (USA) – Querrey (USA) 6-4 6-4 6-4

Pella (ARG) – Fognini 6-7 (0) 2-6 3-6

Fucsovics (HUN) – Paul (USA) 6-1 6-1 6-4

Millman (AUS) – Federer (SUI) 6-4 6-7 (2) 4-6 6-4 6-7 (8)

Tsitsipas (GRE) – Raonic (CAN) 5-7 4-6 6-7 (2)

Cilic (CRO) – Bautista Agut (ESP) 6-7 (3) 6-4 6-0 5-7 6-3

Schwartzman (ARG) – Lajovic (SRB) 6-2 6-3 7-6 (7)

Nishioka (JPN) – Djokovic (SRB) 3-6 2-6 2-6

Foto: LaPresse