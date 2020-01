Australian Open 2020, Giustino-Raonic sospesa per pioggia. Il campano è sotto nettamente 2 set a 0

La pioggia ha rivoluzionato completamente il programma della prima giornata degli Australian Open 2020. Moltissimi match sono stati sospesi e rimandati a domani. Tra questi anche quello di Lorenzo Giustino e Milos Raonic, che vedeva il canadese ad un passo dalla vittoria. Infatti il numero 35 del mondo conduceva per due set a zero ed era ad un solo game dal chiudere la contesa (6-2 6-1 5-2).

LA CRONACA DEL MATCH

Raonic strappa subito il servizio in apertura all’azzurro. Il canadese domina nei propri turni di servizio e non concede veramente nulla a Giustino. Nel settimo game il nordamericano ottiene altre due palle break e toglie ancora la battuta al tennista campano. Il primo set vola via agevolmente nelle mani del canadese per 6-2. La musica non cambia nemmeno nel secondo set. Giustino non ha i mezzi per contenere la potenza di Raonic, che domina completamente il set. In venticinque minuti il numero 35 del mondo conquista la seconda frazione per 6-1. Anche nel terzo arriva il break quasi subito e Raonic allunga fino al 5-2, quando poi arriva la pioggia ad interrompere il gioco e a spostarlo alla giornata di domani.

