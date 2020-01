Australia Open 2020, Rafael Nadal: “Contro Nick Kyrgios non sei mai in controllo del match”

Al termine di una battaglia lunga tre ore e 42 minuti, lo spagnolo Rafael Nadal ha conquistato i quarti di finale degli Australian Open 2020 di tennis piegando in quattro set, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) la resistenza dell’australiano Nick Kyrgios. A fine gara, a caldo, l’iberico è stato intervistato da John McEnroe. Queste le dichiarazioni riportate da Ubitennis.com.

Inizia così Nadal: “È stato un giorno particolare per lo sport, si. Cosa posso dire, mi sveglio stamattina e vedo questa terribile notizia, tristissimo, era uno dei grandi della storia dello sport. Non ho mai passato tempo con lui ma l’ho incontrato, il mio amico Pau Gasol ha giocato con lui, e mi diceva che il suo spirito sportivo era incredibile, rimarrà nei nostri cuori e nelle nostre anime per sempre“.

Sul match con Kyrgios afferma: “Beh, è stata dura, fin dall’inizio, contro Nick non sei mai in controllo del match, basta un nulla e lui ti scappa via, si gioca su pochissime palle. Ho cercato di ritrovarmi mentalmente dopo quel game teso, sul 5-4. Quando Nick gioca con attitudine positiva come oggi, è in grado di dare tanto in campo e al nostro sport, è uno dei più grandi talenti che abbiamo mai avuto, a me è piaciuto li Kyrgios di questo torneo“.

Nadal ha risposto oggi molto lontano dalla linea di fondo: “Beh, Nick ha un servizio pazzesco, prende tutti gli angoli, e può tirare anche la seconda, io cerco di togliergli punti di riferimento al secondo servizio e darmi tempo per rimettere palle in campo e poi giocarmela aggressivo sullo scambio, ma anche così, breakkarlo è difficilissimo“.

Mercoledì affronterà l’austriaco Dominic Thiem: “Grazie del sostegno, amo l’Australia, ne capite di sport, e del rispetto, grazie davvero. Sono solo contento di aver vinto un’altra partita stasera! Thiem, tra due giorni sarà durissima, ci conosciamo bene, siamo amici sul Tour, lui colpisce la palla così forte, ma io mi sento bene, credo che la mia strada nel torneo sia quella giusta“.

Foto: LaPresse