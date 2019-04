Tiro a segno, Coppa del Mondo 2019: a Pechino e Monaco verranno assegnate tre carte olimpiche nella pistola automatica

La ISSF (International Shooting Sport Federation) ha deciso: le carte olimpiche verso Tokyo 2020 riguardanti la Pistola Automatica, non assegnate a Nuova Delhi nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 – per problemi politici – verranno riassegnate nelle prossime tappe del massimo circuito internazionale, che si svolgeranno a Pechino e Monaco di Baviera.

Nel meeting cinese , in programma dopo metà aprile, e in quello tedesco, in calendario alla fine di maggio, quindi saranno ben tre le possibilità a disposizione degli uomini che si cimenteranno ogni volta nelle gare di tiro celere dalla distanza di 25 metri.

Al momento, le nazioni che possiedono le carte olimpiche della specialità in oggetto sono Cina (2), Cuba, Francia, Russia e ovviamente il Giappone che a Tokyo 2020 sarà la nazione ospitante. L’Italia, dal canto suo, cercherà di ottenerne una affidandosi alle prestazioni di Riccardo Mazzetti, Tommaso Chelli e Andrea Spilotro.

Foto: ISSF Zangirolami