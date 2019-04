Percorso Giro di Sicilia 2019: tutte le città, i comuni e i paesi attraversati dalla corsa. Quando passa sotto casa tua?

Il Giro di Sicilia 2019 prevede quattro tappe che si disputeranno da mercoledì 3 aprile a sabato 6 aprile. Vediamo nel dettaglio il percorso delle quattro tappe, quali province e quali comuni verranno attraversati giorno dopo giorno.

PRIMA TAPPA (mercoledì 3 aprile): Catania-Milazzo (165 km)

Tappa pianeggiante ad eccezione del Colle San Rizzo piazzato a 65 km dal traguardo. Frazione dunque riservata ai velocisti che si snoderà tra le province di Catania a Messina. Dopo la partenza da Catania alle ore 12.15, si passerà per i comuni di Aci Castello, Acireale, Guardia, Trepunti, Giarre, Fiumefreddo e si entrerà nella provincia di Messina attorno alle 13.30 transitando per Giardini Naxos e poi Taormina. Un passaggio a Messina (tra via La Farina e via Giostra) attorno alle ore 14.30, arrivo a Milazzo previsto tra le 16.15 e le 16.40.

SECONDA TAPPA (giovedì 4 aprile): Capo d’Orlando-Palermo (236 km)

Altra frazione che dovrebbe essere riservata ai velocisti, si attraversano le province di Messina e Palermo. Il via da Capo d’Orlando alle ore 10.30, poi la carovana si dirigerà verso Rocca di Capri Leone, Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Torre del Lauro, Marina di Caronia, Santo Stefano di Camastra e Castel di Tusa entrando in provincia di Palermo attorno a mezzogiorno. Il gruppo passerà dunque per Castelbuono, Ponte Nocilia, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Madonnuzza, Petralia Sottana, Castellana Sicula, Calatavuturo, Cerda, Termini Imerese (tra le 15.20 e le 15.50), San Nicola l’Arena e Bagheria prima dell’arrivo nel capoluogo tra le 16.10 e le 16.45.

TERZA TAPPA (venerdì 5 aprile): Caltanissetta-Ragusa (188 km)

Tappa mossa che potrebbe adattarsi alle fughe. Si attraverseranno le province di Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa. La partenza alle ore 11.45, la carovana arriverà a Enna attorno alle ore 12.30 e poi passerà per Pergusa e Piazza Armerina. Da annotare l’attraversamento di Caltagirone (tra le ore 13.50 e le ore 14.05), poi Granieri e Mazzarrone per entrare in provincia di Ragusa dove il gruppo dovrà affrontare dei saliscendi nei comuni di Roccazzo, Borgo Orchidea, Vittoria, Comiso, Coffa, Chiaramonte Gulfi, Serra di Burgio, Annunziata prima del traguardo a Ragusa previsto tra le 16.10 e le 16.40

QUARTA TAPPA (sabato 6 aprile): Giardini Naxos-Etna (119 km)

La tappa regina, quella che deciderà la classifica generale. Partenza da Giardini Naxos alle ore 13.05 e si rimarrà in provincia di Messina passando per Gaggi e Francavilla di Sicilia, poi il resto della tappa si consumerà in provincia di Catania. I ciclisti passeranno per Castiglione di Sicilia, Solicchiata, Passopisciaro, Randazzo, Maletto Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi. Arrivo al rifugio Sapienza previsto tra le 16.15 e le 16.45.

Foto: Valerio Origo