eSports, Fortnite: riscaldamento per i mondiali, altro montepremi da capogiro!

Epic Games sembra non avere problemi di soldi quando si parla di Fortnite. 100 milioni per la Coppa del Mondo di Fortnitesembravano troppo pochi e così, a poche settimane dall’inizio delle qualificazioni per i mondiali, Epic Games lancia un nuovo torneo: Riscaldamento per la Coppa del Mondo. Il montepremi? Sempre da capogiro, soprattutto in relazione alla portata dell’evento.

500 mila dollari per un riscaldamento? Non male Fortnite

Non male davvero. Fortnite continua a dimostrare il suo interesse nella sua scena competitiva attraverso questi fiumi di denaro che rilascia periodicamente nei suoi tornei. I giocatori professionisti di Fortnite diventeranno presto i più ricchi della storia dell’esport e anche questo torneo non fa eccezione. Un riscaldamento per la Coppa del Mondo riceve ben 500 mila dollari di montepremi!

Passando ai particolari logistici, diamo un’occhiata a tutti i dettagli di questo torneo.

Format, Date e Giocatori del Riscaldamento per la Coppa del Mondo

Quando : il Riscaldamento per la Coppa del Mondo si terrà il 6 e 7 aprile, l’ultimo weekend prima dell’inizio delle qualificazioni

: il Riscaldamento per la Coppa del Mondo si terrà il 6 e 7 aprile, l’ultimo weekend prima dell’inizio delle qualificazioni Format : Duo. Le coppie che vogliono partecipare al torneo dovranno aver collezionato almeno 225 “hype”, che corrispondono ad un piazzamento nella Divisione Sei, nella modalità Arena .

: Duo. Le coppie che vogliono partecipare al torneo dovranno aver collezionato almeno 225 “hype”, che corrispondono ad un piazzamento nella Divisione Sei, nella modalità . Punteggio : la divisione dei punti avverrà nella seguente maniera. + 3 per la Vittoria Reale , + 2 per la top 5, + 2 per la top 10, + 3 per la top 15, + 1 ad ogni eliminazione.

: la divisione dei punti avverrà nella seguente maniera. + 3 per la , + 2 per la top 5, + 2 per la top 10, + 3 per la top 15, + 1 ad ogni eliminazione. Montepremi: il montepremi sarà suddiviso tra le sei regioni più importanti: Nord America Est, Nord America Ovest, Europa, Asia, Brasile e Oceania.

