Equitazione, Finali Coppa del Mondo Goteborg 2019: nel salto Lorenzo De Luca si ritira nella seconda prova

Seconda prova per quanto concerne il salto ostacoli alle Finali di Coppa del Mondo di equitazione in corso a Goteborg, in Svezia: si è ritirato il nostro unico rappresentante, Lorenzo De Luca, che in sella ad Ensor de Litrange LXII non ha concluso il tracciato odierno.

Dei 34 binomi che avevano centrato la qualificazione, soltanto in 33 sono partiti ieri ed in 32 erano al via oggi, dei quali 28 hanno portato a compimento la prova. Dunque tutti passeranno alla prima manche dell’ultima prova che si terrà domenica (avrebbero dovuto essere 30 i qualificati), mentre alla seconda e decisiva manche accederanno soltanto i primi 20 classificati.

In testa al momento troviamo l’iberico Eduardo Alvarez Aznar, che precede lo svedese Peder Fredricson, secondo, e l’elvetico Steve Guerdat, terzo, ma che era primo dopo la gara inaugurale di ieri. Domani seconda ed ultima prova per quanto concerne le Finali di dressage e, come detto, domenica terza ed ultima per il salto.

Foto: Giancarlo Dalla RIva LPS