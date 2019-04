Equitazione, Coppa del Mondo 2019: Lorenzo De Luca specchio di un’Italia che manca i grandi appuntamenti

La Coppa del Mondo di equitazione 2019 ha vissuto in questo fine settimana il suo appuntamento più importante con le Finali di Goteborg che hanno visto affrontarsi i migliori binomi del pianeta, e tra questi anche l’azzurro Lorenzo De Luca.

Il primo aviere, partito con legittime speranze di fare bene, non è però riuscito a confermare le aspettative, e dopo un non confortante ventesimo posto del giovedì, condito da sei secondi di penalità, è stato costretto al ritiro nella seconda giornata. Il suo fidato Ensor de Litrange, infatti, ha commesso un errore già al terzo ostacolo, costringendo il cavaliere ad interrompere l’esercizio anzitempo, evitando sforzi inutili.

Il bicchiere resta dunque mezzo vuoto per il movimento del Bel Paese, che è sì riuscito ad assicurarsi un posto per l’ultimo atto, ma non ad affacciarsi nelle posizioni di punta, apparendo come una comparsa nel panorama internazionale.

Eppure, specie nel salto, non manca il talento, con De Luca, ma anche con il veneto Alberto Zorzi, protagonista nel Longines Global Championship Tour, chiuso al quarto posto, con un altro buon piazzamento, ma trovando il successo solamente a Berlino, mentre Emanuele Gaudiano rappresenta un altro punto di forza.

Nel futuro sarà sicuramente importante confermarsi, ma servirà anche migliorarsi in vista degli appuntamenti futuri, comprese le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove parteciperanno i migliori binomi, a caccia di una medaglia che manca dall’argento di Federico Roman a Mosca 1980.

Foto: Giancarlo Della Riva – Live Photo Sport