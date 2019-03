Volley, rivoluzione tv: la Nazionale italiana verrá trasmessa in streaming su DAZN? Tutte le indiscrezioni, addio Rai?

Non è ancora ufficiale ma le indiscrezioni delle ultime ore vanno tutte in quella direzione. I diritti delle prossime Nations League (per intenderci le vecchie World League e Gran Prix) di pallavolo dovrebbero essere stati acquisiti da DAZN che dunque trasmetterà in modalità streaming tutte le partite di maggio, giugno e luglio delle due nazionali italiane di volley.

Rivoluzione? Non proprio, visto che la vecchia World League fu trasmessa per un lungo periodo da Sky (tv a pagamento) che metteva in onda anche altre sfide che non vedevano in campo l’Italia, senza arrivare agli eccessi della tv a pagamento via satellite polacca Cyfrowny che trasmetteva tutte le partite in diretta su diversi canali, con una programmazione ampissima che parte in piena notte con le partite in Oriente o in America e si chiude in serata con le sfide europee.

Di sicuro la polemica impazza perchè, dopo i numeri impressionanti della Nazionale in prima serata dello scorso anno prima con i Mondiali maschili in Italia e poi con quelli femminile, chiusi con la finale persa contro la Serbia in Giappone, si aspettava uno sforzo della Federazione italiana per favorire la messa in onda delle sfide primaverili ed estive della Nazionale azzurra in chiaro e accessibile a tutti. Può anche darsi che lo sforzo ci sia stato ma DAZN è una Tv commerciale e sta facendo la sua corsa, cercando di accaparrarsi eventi che siano interessanti per penetrare sempre più nel tessuto degli appassionati sportivi italiani. La pallavolo è stata individuata dalla Tv in streaming (di proprietà della società londinese Perform Group che in questi giorni aprirà una sede anche in Spagna con l’avvio delle trasmissioni previsto a brevissimo) come brand trainante: da novembre, infatti, DAZN trasmette in diretta e in esclusiva le sfide delle squadre italiane di club impegnate in Champions League maschile e femminile.

Un impegno importante che ha sicuramente avvicinato gli appassionati a questa emittente che ha strappato i diritti della coppa europea più importante non alla Rai ma a Sky che li deteneva da qualche anno e che sviluppava numeri sensibili soprattutto dalla fase ad eliminazione in poi e dunque ha mollato la presa senza opporre troppa resistenza.

Al momento solo la Nations League sembra nel mirino di DAZN che, si spera, in caso di conferma, ne darà copertura adeguata, trasmettendo anche qualche incontro interessante tra Nazionali straniere, mentre per gli Europei e i tornei di qualificazione olimpica tutto è ancora da vedere e c’è da pensare (sperare?) che la Rai faccia valere la sua funzione di servizio pubblico per accaparrarsi i diritti e mandare in onda le partite in chiaro su Raisport o addirittura su una delle due reti ammiraglie come accadde per i Mondiali dello scorso anno. Nel frattempo gli appassionati si mettono in attesa e la notizia più importante da sapere è che DAZN può essere vista in streaming sia sui dispositivi mobili (smartphone e tablet), sia su desktop, sia in Tv se si è dotati di SkyQ con l’apposita app già compresa nel software, oppure con un semplice apparecchio Chromecast, al presso di 9.99 euro al mese.