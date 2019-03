Volley femminile, Serie A1: 23^ giornata, Monza e Busto Arsizio quarte a braccetto. Bergamo insegue i playoff

Nel pomeriggio si è completata la 23^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Monza e Busto Arsizio occupano il quarto posto a braccetto dopo i successi odierni. Le brianzole si sono imposte al tie-break sul campo di Brescia rimontando dallo 0-2: a fare la differenza i 12 muri di squadra, show assoluto della schiacciatrice Hanna Orthmann (29 punti, 51% in attacco) ma determinanti anche le 15 marcature di Serena Ortolani e le 5 stampatone di Francesca Devetag mentre alle padrone di casa non sono bastate Jessica Rivero (20) e Francesca Villani (18).

Le Farfalle hanno invece sancito la retrocessione matematica di Filottrano in Serie A2. Le ragazze di coach Mencarelli vincono per 3-1 venendo prese per mano da Britt Herbots (20) e Alessia Gennari (11), da annotare i 4 muri della palleggiatrice Alessia Orro. Bergamo ha invece demolito il Club Italia per 3-0 (15 punti di Sara Loda e 14 di Malwina Smarzek) ma la corsa delle orobiche verso i playoff sembra ormai impossibile, la formazione federale rimane invece ancora al palo e rischia di chiudere la stagione senza vittorie all’attivo. Di seguito tutti i risultati dettagliati della 23^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del campionato italiano di volley femminile.

Reale Mutua Fenera Chieri vs Igor Gorgonzola Novara 3-2 (22-25; 22-25; 25-21; 25-19; 15-13), giocata ieri

Lardini Filottrano vs Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (19-25; 22-25; 27-25; 23-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-15; 25-20; 12-25; 25-27; 12-15)

Imoco Volley Conegliano vs Il Bisonte Firenze 3-2 (25-16; 24-26; 25-20; 19-25; 15-8), giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci vs Bosca San Bernardo Cuneo 0-3 (25-27; 23-25; 21-25), giocata ieri

Club Italia Crai vs Zanetti Bergamo 0-3 (23-25; 17-25; 4-25)

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Conegliano 54 21 18 Novara 47 21 15 Scandicci 44 21 16 Monza 42 22 14 Busto Arsizio 42 21 14 Casalmaggiore 38 21 13 Firenze 36 22 11 Cuneo 33 21 12 Bergamo 28 22 9 Brescia 25 21 8 Filottrano 14 21 5 Chieri 9 21 3 Club Italia 2 21 0

Foto: Roberto Muliere