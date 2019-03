VIDEO SPAL-Sampdoria 1-2, Highlights, gol e sintesi della partita. Decisivo Quagliarella

Una doppietta di Quagliarella consente alla Sampdoria di espugnare per 1-2 il terreno di gioco della SPAL: l’attaccante blucerchiato va in gol al 4′ ed all’11’, in entrambi i casi con marcature di pregevole fattura. A nulla serve alla formazione estense il gol della bandiera siglato su punizione in pieno recupero da Kurtic.

GLI HIGHLIGHTS DI SPAL-SAMPDORIA 1-2

IL PRIMO GOL DI QUAGLIARELLA

الدوري الإيطالي : سبال 0 × 1 سامبدوريا .. كوالياريلا .. pic.twitter.com/4xmVWKbb7s — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

LA DOPPIETTA DI QUAGLIARELLA

الدوري الإيطالي : سبال 0 × 2 سامبدوريا .. دوبيتا لكوالياريلا .. pic.twitter.com/Ltgdve94dJ — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

IL MINUTO 13 VISSUTO A FERRARA

الدوري الإيطالي : سبال 0 × 2 سامبدوريا .. تحية عند الدقيقة 13 تكريماً للراحل دافيدي أستوري .. pic.twitter.com/ITmiNWOJI1 — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

IL GOL DI KURTIC SU PUNIZIONE IN PIENO RECUPERO

الدوري الإيطالي : سبال 1 × 2 سامبدوريا .. الهدف الأول لسبال .. pic.twitter.com/d6QafWPxRR — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) March 3, 2019

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com