VIDEO Sampdoria-Atalanta 1-2, Highlights e sintesi della partita. Zapata e Gosens lanciano la Dea

L’Atalanta ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A, la Dea si è imposta grazie alle reti di Zapata e Gosens. Duvan trova un gol di prepotenza, Quagliarella pareggia su calcio di rigore ma Gosens è chirurgico nel finale e lancia gli orobici. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Sampdoria-Atalanta.

Second game in a row Gosens has scored a cross from his opposite fullback pic.twitter.com/OaFmpH7WCF

— Para (@Paracelsus) March 10, 2019