VIDEO Papera Gigi Buffon, clamoroso errore in PSG-Manchester United: non trattiene un tiro dalla distanza, gol Lukaku

Clamorosa papera di Gigi Buffon in PSG-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Il portiere della compagine francese, infatti, non è riuscito a trattenere un tiro dalla lunghissima distanza e ha messo il pallone direttamente sui piedi di Lukaku che da due passi non ha avuto alcun problema a piazzare il tap-in vincente. Di seguito il VIDEO della papera di Gigi Buffon e del secondo gol di Lukaku in PSG-Manchester United.

VIDEO PAPERA GIGI BUFFON:

Clicca qui per mettere ‚ÄúMi piace‚ÄĚ alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com