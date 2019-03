VIDEO GP Qatar Moto3, Highlights e sintesi gara: vince Toba, Dalla Porta beffato in volata. Fenati nono

Kaito Toba ha vinto il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale Moto3. Il giapponese si è imposto in volata uscendo velocissimo dall’ultima curva e superando così Lorenzo Dalla Porta che si è dovuto accontentare del secondo posto davanti allo spagnolo Aron Canet. Il grande favorito della vigilia era Romano Fenati ma un errore in qualifica e un long lap in gara l’hanno relegato in nona posizione alle spalle di Niccolò Antonelli, da annotare anche l’eccellente quinto posto di Celestino Vietti al debutto sul circuito di Losail. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP del Qatar, prova valida per il Mondiale Moto3 2019.

HIGHLIGHTS GP QATAR MOTO3 2019:





Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI