Moto2, GP Qatar 2019. Lorenzo Baldassarri: “Che finale sulle spine, bello vincere così. Pensavo di fare il fuggitivo”

Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale Moto2. Il pilota della Flexbox HP 40 si è reso protagonista di una gara sbalorditiva sul circuito di Losail, un fulmine nel deserto che ha conquistato il suo terzo sigillo in carriera. Il nostro portacolori ha dettato il ritmo in testa fin dal secondo giro, nel finale ha duellato con Luthi e lo ha fucilato in volata esultando sotto la bandiera a scacchi.

Il 22enne ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi ricorda molto l’anno scorso quando io ero quello dietro. Pensavo di fare il fuggitivo e invece mi è toccato questo finale che mi ha tenuto sulle spine. Il passo che ho avuto nella parte centrale è stato importante, sono riuscito a gestire il vantaggio e a guidare bene. Poi quando ho visto che Luthi stava rientrando ho cercato di chiuderlo in tutte le frenate: bello così“.

