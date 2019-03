VIDEO Francesco Molinari vince l’Arnold Palmer! Ultimo birdie da favola, la buca del trionfo nel PGA Tour

Francesco Molinari ha vinto l’Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour. Il golfista italiano ha confezionato un’autentica impresa e ha incominciato la stagione col botto, conquistando ancora una trofeo dopo un 2018 da favola in cui aveva portato a casa Open Championship, Quicken Loans National e BMW PGA Championship prima dell’apoteosi alla Ryder Cup. A Orlando il piemontese ha confezionato un ultimo giro esorbitante e ha meritato il trionfo. Di seguito il VIDEO del colpo finale che gli ha consegnato la vittoria.

🇮🇹 @F_Molinari's clutch birdie on the 72nd hole @APinv is even more exciting when called by @GOLFTV's Italian broadcasters. 🔊 pic.twitter.com/uFE5INGzNq

— PGA TOUR (@PGATOUR) March 10, 2019