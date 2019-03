VIDEO Dominik Paris, nuova vittoria nel superG di Kvitfjell e primato in classifica di Coppa del Mondo!

Ancora una perla di Dominik Paris! Il fuoriclasse nato a Merano ha fatto il bis dopo il successo di ieri in discesa libera e oggi, sempre sulla pista di Kvitfjell (Norvegia) ha vinto il supergigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, 14esimo trionfo della sua carriera. Con questo successo Paris è volato al comando della classifica generale della specialità e ha messo in mostra una prova impeccabile, pennellando dall’inizio fino alla fine, sprigionando una velocità impossibile da eguagliare. Andiamo, quindi, a rivedere la splendida gara del nostro portacolori.

GLI HIGHLIGHTS DEL SUPERG DI KVITFJELL

LA DISCESA DI DOMINIK PARIS





Foto: Dominik Paris cristiano barni Shutterstock.com