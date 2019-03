Tirreno-Adriatico 2019: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali, Thomas e Dumoulin

Una lista di partenza davvero di livello spaziale: come di consueto la Tirreno-Adriatico si conferma una delle corse che attira più big ad inizio stagione. Da Vincenzo Nibali, l’uomo più atteso in casa Italia, passando per il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, ad arrivare a Tom Dumoulin. Poi uomini da classiche come Greg Van Avermaet e Peter Sagan. Andiamo a scoprire l’elenco completo dei partecipanti alla Corsa dei due Mari.

Team Sky .. THOMAS Geraint

.. CASTROVIEJO Jonathan

.. MOSCON Gianni

.. POELS Wout

.. PUCCIO Salvatore

AG2R La Mondiale .. DENZ Nico

.. DILLIER Silvan

.. GASTAUER Ben

.. GODON Dorian

.. PETERS Nans

.. VENTURINI Clément

.. VUILLERMOZ Alexis

Astana Pro Team .. FUGLSANG Jakob

.. BIZHIGITOV Zhandos

.. BALLERINI Davide

.. CATALDO Dario

.. FRAILE Omar

.. GRUZDEV Dmitriy

.. LUTSENKO Alexey

Bahrain Merida .. NIBALI Vincenzo

.. BAUHAUS Phil

.. CARUSO Damiano

.. DENNIS Rohan

.. SIEBERG Marcel

.. TRATNIK Jan

Bardiani – CSF .. BARBIN Enrico

.. BRESCIANI Michael

.. MAESTRI Mirco

.. MARONESE Marco

.. SIMION Paolo

.. TONELLI Alessandro

.. WACKERMANN Luca

BORA – hansgrohe .. SAGAN Peter

.. BODNAR Maciej

.. BURGHARDT Marcus

.. FORMOLO Davide

.. GATTO Oscar

.. MAJKA Rafał

.. OSS Daniel

CCC Team .. VAN AVERMAET Greg

.. BEVIN Patrick

.. ROSSKOPF Joey

.. SCHÄR Michael

.. VAN HOOYDONCK Nathan

.. VAN HOECKE Gijs

.. WIŚNIOWSKI Łukasz

Cofidis, Solutions Crédits .. BOUHANNI Nacer

.. BERHANE Natnael

.. CLAEYS Dimitri

.. LEMOINE Cyril

.. PEREZ Anthony

.. SIMON Julien

.. VANBILSEN Kenneth

Deceuninck – Quick Step .. ALAPHILIPPE Julian

.. ASGREEN Kasper

.. LAMPAERT Yves

.. MØRKØV Michael

.. RICHEZE Maximiliano

.. ŠTYBAR Zdeněk

.. VIVIANI Elia

EF Education First .. VANMARCKE Sep

.. BETTIOL Alberto

.. KANGERT Tanel

.. LANGEVELD Sebastian

.. MODOLO Sacha

.. PHINNEY Taylor

Gazprom-RusVelo .. ARSLANOV Ildar

.. KURIANOV Stepan

.. NYCH Artem

.. PORSEV Alexander

.. ROVNY Ivan

.. SHALUNOV Evgeny

.. SHILOV Sergey

Groupama – FDJ .. PINOT Thibaut

.. KÜNG Stefan

.. LADAGNOUS Matthieu

.. MORABITO Steve

.. SCOTSON Miles

.. ROUX Anthony

.. THOMAS Benjamin

Israel Cycling Academy .. HERMANS Ben

.. BRÄNDLE Matthias

.. CIMOLAI Davide

.. ENGER Sondre Holst

.. NEILANDS Krists

.. SAGIV Guy

.. VAN ASBROECK Tom

Lotto Soudal .. WELLENS Tim

.. BENOOT Tiesj

.. CAMPENAERTS Victor

.. HAGEN Carl Fredrik

.. KEUKELEIRE Jens

.. MARCZYŃSKI Tomasz

.. VAN DER SANDE Tosh

Mitchelton-Scott .. YATES Adam

.. BOOKWALTER Brent

.. DURBRIDGE Luke

.. HEPBURN Michael

.. JUUL-JENSEN Christopher

Movistar Team .. ARCAS Jorge

.. CARAPAZ Richard

.. MAS Lluís

.. OLIVEIRA Nelson

.. PRADES Eduard

.. ROJAS José Joaquín

.. SÜTTERLIN Jasha

Neri Sottoli – Selle Italia – KTM .. VISCONTI Giovanni

.. BONGIORNO Francesco Manuel

.. GABBURO Davide

.. QUINTANA Dayer

.. SCHÖNBERGER Sebastian

.. VELASCO Simone

.. ZARDINI Edoardo

Team Dimension Data .. KREUZIGER Roman

.. VALGREN Michael

.. CUMMINGS Steve

.. JANSE VAN RENSBURGReinardt

.. KING Ben

.. NIZZOLO Giacomo

Team Jumbo-Visma .. ROGLIČ Primož

.. BOUWMAN Koen

.. DE PLUS Laurens

.. GESINK Robert

.. MARTIN Tony

.. MARTENS Paul

.. VAN EMDEN Jos

Team Katusha – Alpecin .. BATTAGLIN Enrico

.. BOSWELL Ian

.. GONÇALVES José

.. GUERREIRO Ruben

.. KUZNETSOV Vyacheslav

.. WÜRTZ SCHMIDT Mads

Team Sunweb .. DUMOULIN Tom

.. KÄMNA Lennard

.. KRAGH ANDERSEN Søren

.. ARNDT Nikias

.. OOMEN Sam

.. POWER Robert

.. ROCHE Nicolas

Trek – Segafredo .. BRAMBILLA Gianluca

.. CONCI Nicola

.. FELLINE Fabio

.. MULLEN Ryan

.. PEDERSEN Mads

.. SKUJIŅŠ Toms

.. STUYVEN Jasper

.. IRIZAR Markel

UAE-Team Emirates .. GAVIRIA Fernando

.. BOHLI Tom

.. CONSONNI Simone

.. CONTI Valerio

.. COSTA Rui

.. MORI Manuele

.. TROIA Oliviero

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo