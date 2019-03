Tirreno-Adriatico 2019: i comuni e le province attraversate, tappa per tappa. Segui la corsa sulle strade di casa tua

La Tirreno-Adriatico 2019 si correrà dal 13 al al 19 marzo, sono previste sette tappe tra la Toscana e le Marche che permetteranno alla carovana di toccare entrambe le coste del Bel Paese. Si preannuncia una corsa particolarmente impegnativa e avvincente con diverse frazioni mosse e articolate, il parterre è di lusso e gli appassionati potranno gustarsi uno show unico nel suo genere. Ma quali province e quali comuni verranno attraversati dalle varie tappe? A che ora passeranno i ciclisti sotto casa tua e come potrai seguirli direttamente in strada? Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio tappa dopo tappa.

PRIMA TAPPA (13 MARZO): Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (cronometro a squadre, 21,5 km)

Apertura tradizionale in provincia di Lucca, partenza e arrivo a Lido di Camaiore ma le varie formazioni passeranno anche per Fosso Motrone, Marina di Pietrasanta, Fiumetto, Forte dei Marmi. Potrete vedere sfrecciare i vari team che si cimenteranno contro le lancette per conquistare la tappa.

SECONDA TAPPA (14 MARZO): Camaiore-Pomarance (195 km)

Frazione mossa adatta a fughe da lontano o ad attacchi. Partenza da Camaiore alle ore 11.30 poi si rimarrà in provincia di Lucca transitando per Montemagno, Pitoro, Massarosa, Quiesa, Massacciucoli. Previsto un passaggio a Pisa attorno alle ore 12.30 e poi a Livorno in località Stagno pochi minuti dopo. Il primo GPM è posto a Castellina Marittima attorno al 98esimo chilometro dove si transiterà verso le ore 14.00 per poi lanciarsi verso Riparbella, San Martino, Casino di Terra, Gabella e Canneto dove c’è il traguardo volante (tra le 14.50 e le 15.10). Gli appassionati potranno gustarsi il GPM a Serrazzano e poi un nuovo traguardo volante a Montecerboli. Si passerà poi per le Saline di Volterra e l’arrivo in salita a Pomarance tra le 16.00 e le 16.35.

TERZA TAPPA (15 MARZO): Pomarance-Foglino (226 km)

Tappa sulla carta indirizzata ai velocisti. Partenza da Pomarance alle ore 10.50, poco dopo si entrerà in provincia di Siena passando per Monticiano (traguardo volante attorno a mezzogiorno) e Passo del Rospatoio (GPM attorno alle 12.30). A seguire ultimi chilometri in Toscana transitando per Vescovado, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, La Foce (GPM), Chianciano Terme, Querce al Pino, Chiusi (traguardo volante tra le 14.15 e le 14.30). Il finale di tappa è tutto pianeggiante e in provincia di Perugia: Moiano, Piegaro, Tavernelle, Castel Del Piano, San Martino in Campo, Torgiano, Passaggio, Cannaro, Spello e arrivo nel capoluogo tra le 16.00 e le 16.40.

QUARTA TAPPA (16 MARZO): Foligno-Fossombrone (221 km)

Continui saliscendi in pieno stile umbro-marchigiano. Partenza da Foligno alle ore 10.40 per attraversare nell’ordine Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino, Osteria del Gatto, Sigillo, Costacciaro, Scheggia. A quel punto si entrerà in provincia di Pesaro e Urbino. Da Pontericcioli inizierà una lunga discesa (il tratto in precedenza era in salita) passando per Cantiano, Cagli, Smirra, Acqualagna, San Gregorio, Fermignano, Canavaccio. Gli ultimi 100 chilometri sono molto impegnativi: i GPM di Villa del Monte (attorno alle ore 14.00) e Monteguiduccio (tra le 15.05 e le 15.30) inframezzati dai traguardi volanti di Cartoceto e Fossombrone precedono la doppia ascesa de I Cappuccini che anticipa l’arrivo a Fossombrone (tra le 16.00 e le 16.30).

QUINTA TAPPA (17 MARZO): Colli al Metauro-Recanati (180 KM)

Tappa tutta marchigiana con una finale molto mosso e impegnativo. Partenza da Colli al Metauro alle ore 12.05 poi passaggio per Saltara, Cartoceto, Lucrezia, Calcinelli, Piagge, San Costanzo, Torrette, Marotta e si entrerà dunque in provincia di Ancona attorno alle ore 13.00 con l’attraversamento di Senigallia e Marina di Montemarciano. Traguardo volante a Loreto (attorno alle ore 14.20-14.30) e si entrerà in un circuito a Recanati da percorrere tre volte con quattro scalate al Muro di Porta d’Osimo e tre al Muro di San Pietro che sicuramente faranno selezione, arrivo previsto tra le 16.10 e le 16.35.

SESTA TAPPA (18 MARZO): Matelica-Jesi (195 km)

La Verdicchio Wine Stage è riservata ai velocisti. Partenza da Matelica alle ore 11.40 e poi si resterà nella provincia di Macerata passando per Braccano, Matelica, Castel Raimondo, San Severino, Valido di Pietra Rossa (GPM attorno alle ore 13.00), Cingoli, Apiro. Ingresso in provincia di Ancona, traguardo volante a Morro d’Alba alle ore 15.00-15.15 e poi ingresso nel circuito finale attorno alle ore 15.30 dove si passerà per Pian del Medico, Borgo Minonna, Viale della Vittoria per tre volte prima dell’arrivo previsto tra le 16.10 e le 16.40.

SETTIMA TAPPA (19 MARZO): San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (cronometro individuale, 10 km)

Partenza in Viale Tamerici poi si passerà per Viale Trieste, Viale Marconi, Viale Europa, Porto d’Ascoli, Via Cervi, Via dei Mille, Via Maffei, Viale Marconi, Viale Trieste, Viale Buozzi.

Foto: Valerio Origo