Tiro a segno, Europei 10 metri 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Tutto pronto per gli Europei 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da lunedì 18 marzo. Da sottolineare che per i seniores non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità olimpica individuale.

Di seguito il programma provvisorio della manifestazione:

Lunedì 18 marzo

09:30 – 10:20 10m Air Pistol Mixed Team Junior

11:15 – 12:30 10m Air Rifle Women Junior

11:30 Final 10m Air Pistol Mixed Team Junior

13:45 Final 10m Air Rifle Women Junior

15:00 – 16:15 10m Air Rifle Men Junior

17:30 Final 10m Air Rifle Men Junior

Martedì 19 marzo

10:00 – 10:50 10m Air Rifle Mixed Team Junior

12:00 Finale 10m Air Rifle Mixed Team Junior

12:00 – 13:15 10m Air Pistol Men Junior

14:30 Finale 10m Air Pistol Men Junior

15:45 – 17:00 10m Air Pistol Women Junior

18:15 Finale 10m Air Pistol Women Junior

Giovedì 21 marzo

09:30 10m Air Pistol Men

11:45 10m Air Rifle Women

14:00 10m Air Rifle Men

16:15 10m Air Pistol Women

Venerdì 22 marzo

12:30 – 13:20 10m Air Rifle Mixed Team Relay 1

14:15 – 15:05 10m Air Rifle Mixed Team Relay 2

16:00 – 16:50 10m Air Pistol Mixed Team Relay 1

17:45 – 18:35 10m Air Pistol Mixed Team Relay 2

Sabato 23 marzo

09:30 Finale 10m Air Rifle Men

11:00 Finale 10m Air Rifle Women

12:30 Finale 10m Air Pistol Women

14:00 Finale 10m Air Pistol Men

16:00 Finale 10m Air Rifle Mixed Team

17:45 Finale 10m Air Pistol Mixed Team

Foto: ISSF