Tennis, WTA Indian Wells 2019: i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanza Venus Williams, fuori Eugenie Bouchard

Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte alta del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: completati i 64mi dunque del classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno, che entreranno in gioco da domani. Sul cemento outdoor californiano avanza la statunitense Venus Williams, mentre si ferma la canadese Eugenie Bouchard.

Eliminazione eccellente è quella dell’australiana Samantha Stosur, sconfitta dalla wild card statunitense Madison Brengle, mentre la qualificata nipponica Misaki Doi liquida in due set la tunisina Ons Jabeur. La transalpina Kristina Mladenovic supera in due partite la cinese Saisai Zheng, infine servono tre frazioni alla russa Ekaterina Alexandrova per battere la svedese Rebecca Peterson.

La kazaka Yulia Putintseva batte rapidamente la magiara Timea Babos, mentre la belga Alison van Uytvanck elimina la statunitense Alison Riske. La statunitense Venus Williams impiega tre set per battere la tedesca Andrea Petkovic, infine l’altra tedesca Mona Barthel batte in tre set la qualificata cinese Lin Zhu.

La qualificata russa Natalia Vikhlyantseva supera in due set la qualificata australiana Priscilla Hon, mentre l’altra australiana Ajla Tomljanovic elimina la transalpina Alize Cornet. L’estone Kaia Kanepi elimina la svedese Johanna Larsson, mentre la portoricana Monica Puig batte la russa Evgeniya Rodina.

La belga Ysaline Bonaventure batte in tre set la wild card statunitense Taylor Townsend, mentre l’altra belga Kirsten Flipkens ricorre al terzo set per superare la canadese Eugenie Bouchard. La qualificata statunitense Christina McHale supera l’ellenica Maria Sakkari, infine la wild card statunitense Jessica Pegula liquida la qualificata kazaka Zarina Diyas.

Di seguito i risultati del primo turno della parte alta del tabellone femminile di Indian Wells:

20:10 Finale Brengle M. (Usa) 2 6 6 Stosur S. (Aus) 0 2 3 20:10 Finale Doi M. (Jpn) 2 6 6 Jabeur O. (Tun) 0 3 3 20:10 Finale Mladenovic K. (Fra) 2 7 6 Zheng S. (Chn) 0 5 2 20:10 Finale Peterson R. (Swe) 1 5 6 2 Alexandrova E. (Rus) 2 7 3 6 20:10 Finale Putintseva Y. (Kaz) 2 6 6 Babos T. (Hun) 0 1 3 21:40 Finale Riske A. (Usa) 0 61 4 Van Uytvanck A. (Bel) 2 77 6 21:40 Finale Williams V. (Usa) 2 6 0 6 Petkovic A. (Ger) 1 4 6 3 21:40 Finale Zhu L. (Chn) 1 4 77 5 Barthel M. (Ger) 2 6 64 7 22:25 Finale Vikhlyantseva N. (Rus) 2 6 6 Hon P. (Aus) 0 1 1 23:40 Finale Tomljanovic A. (Aus) 2 7 6 Cornet A. (Fra) 0 5 3 23:50 Finale Larsson J. (Swe) 0 2 2 Kanepi K. (Est) 2 6 6

02:15 Finale Puig M. (Pur) 2 6 6 Rodina E. (Rus) 0 0 4 02:50 Finale Bonaventure Y. (Bel) 2 63 7 6 Townsend T. (Usa) 1 77 5 2 03:10 Finale Flipkens K. (Bel) 2 7 3 7 Bouchard E. (Can) 1 5 6 5 05:10 Finale McHale C. (Usa) 2 7 6 Sakkari M. (Gre) 0 5 0 05:35 Finale Pegula J. (Usa) 2 6 6 Diyas Z. (Kaz) 0 1 1

Foto: Jimmie48 Photography – Shutterstock