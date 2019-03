Tennis: Rafael Nadal potrebbe rinunciare ai Masters 1000 di Miami e di Madrid

Rafael Nadal deve fare i conti con le fatiche e gli acciacchi di una carriera leggendaria. La sconfitta contro l’australiano Nick Kyrgios ad Acapulco (Messico) brucia ancora e quindi il campione iberico sta riflettendo piuttosto attentamente sul programma futuro di incontri e non è escluso che Rafa possa saltare due appuntamenti piuttosto importanti: i Masters 1000 di Miami (sul cemento) e di Madrid (sulla terra rossa).

I maliziosi potrebbero pensare che questa scelta eventuale derivi anche dalla presenza dello svizzero Roger Federer ma, al di là delle considerazioni di partigianeria rossocrociata, Nadal ha espresso piuttosto chiaramente le sue intenzioni nelle ultime esternazioni in pubblico: “La mia priorità è essere in salute. Ora, se mi chiedete di fare un calendario sicuro, imprevisti esclusi, nella mia mente ci sono al 100% Indian Wells, Montecarlo, Barcellona, Roma e il Roland Garros. Questi sono i tornei del mio programma ma dipenderà anche dalle mie condizioni fisiche. Gli ultimi 12 mesi son sono stati complicati. A livello tennistico è andata bene ma è stato gravoso“. Pertanto dall’elenco dell’iberico sono escluse le sedi citate precedentemente e non stupirebbe quindi il suo forfait.

