Tennis, Andy Murray è ottimista: “La riabilitazione procede bene. Se fosse possibile vorrei tornare a giocare”

Si è detto e scritto tanto sul tema ed oggi un nuovo capitolo. Il tennista scozzese Andy Murray, ex numero 1 del mondo, si era sottoposto per la seconda volta ad un intervento chirurgico all’anca un mese fa. Il due volte vincitore di Wimbledon, reduce da due anni molto difficili dal punto di vista fisico, aveva annunciato in una conferenza stampa molto particolare a Melbourne (Australian Open), poco prima del suo match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che avrebbe abbandonato l’attività agonistica e il suo obiettivo sarebbe stato quello di chiudere nei Championships sull’erba.

Posteriormente al match perso contro l’iberico, però, Andy aveva lasciato intendere che era sua intenzione quella di sottoporsi ad una nuova operazione, pur non avendo certezze sull’effettivo beneficio. La voglia di giocare era ed è ancora ben presente in lui. Pertanto Murray ha deciso di tornare sotto i ferri. Il britannico, in questo senso, ha dato segnali di speranza circa un suo ritorno sui campi da gioco, a margine della presentazione della propria partnership con il marchio di abbigliamento Castore presso il Queen’s Club di Londra (Gran Bretagna): “Non avverto dolore in questo momento, la riabilitazione è lenta ma sta procedendo bene. Bisogna aspettare per valutare i progressi, ma se fosse possibile vorrei tornare a giocare“.

Dunque la voglia di dire basta non c’è e quindi tutti gli appassionati di tennis possono credere nel recupero miracoloso del campione, anche perché la caparbietà rimane una delle sue doti migliori.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com