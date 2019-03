Strade Bianche femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Non solo gli uomini. Domani il grande spettacolo sui colli toscani si preannuncia anche al femminile: si disputa la Strade Bianche, una delle classiche più spettacolari del Women’s World Tour. a principale favorita sarà senza dubbio l’olandese Anna van der Breggen (Boels-Dolmans Cycling Team), vincitrice lo scorso anno e campionessa iridata in carica, che prenderà il via con il dorsale n.1. La rivale più accreditata sarà la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing), reduce da tre secondi posti consecutivi nelle ultime tre edizioni, mentre non prenderà il via l’italiana Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo Women), fermata dall’influenza a pochi giorni dalla corsa. Andiamo a scoprire il programma completo: orario d’inizio e come seguire in TV la corsa.

Strade Bianche femminile 2019

Ore 9.15 partenza (Siena)

Ore 13.00 circa arrivo Piazza del Campo (Siena)

Diretta TV su Rai Sport 1

