Chievo-Milan in tv, orario d’inizio e come vederla in streaming. Le probabili formazioni

Giornata numero 27 per la Serie A TIM di calcio 2019, tra le altre sfide propone in duello a distanza tra Milan e Inter per il terzo posto, con i rossoneri che affronteranno il Chievo Verona fanalino di coda in una sfida da non sottovalutare nella corsa alla Champions League.

La sfida si svolgerà quest’oggi, sabato 9 marzo 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN, piattaforma gratuita per il primo mese, seguita da un abbonamento di 9,99€, visibile da pc, smartphone, tablet, console per videogiochi e altre apparecchiature elettroniche dotate di connessione internet.

Il programma della partita:

Sabato 9 marzo 2019

Ore 20.30 Chievo Verona-Milan

DAZN

Le probabili formazioni:

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

