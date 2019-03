Strade Bianche femminile 2019: Annemiek van Vleuten in trionfo con un attacco da fuoriclasse! Ottimo quarto posto per Marta Bastianelli

Annemiek van Vleuten è la vincitrice della Strade Bianche 2019, primo appuntamento stagionale per il Women’s WorldTour. Nella quinta edizione in rosa della classica ciclistica toscana, la 36enne olandese ha chiuso in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena sorprendendo le dirette avversarie con un attacco ai 12 km dalla conclusione. La giornata ha visto le atlete fronteggiarsi sulla distanza di 136 km, di cui circa una trentina da percorrere sugli otto settori in sterrato in programma, resi ancora più impegnativi dalla impressionante quantità di polvere presente sul tracciato. La campionessa mondiale a cronometro in forza alla Mitchelton Scott ha conquistato il successo grazie ad una perfetta scelta di tempo, resistendo poi senza troppe difficoltà sul durissimo strappo conclusivo di via Santa Canterina. Hanno completato il podio la danese Annika Langvad (Boels-Dolmans), staccata di 37”, e la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing), arrivata a 40”. Davvero una prova eccellente per l’azzurra Marta Bastianelli (Team Virtu Cycling), che ha chiuso in quarta posizione su un tracciato che si pensava troppo duro per le sue caratteristiche.

Ritmo molto elevato sin dalle prime battute della corsa. Un attacco da parte di quattro atlete viene subito annullato e il gruppo si presenta compatto all’uscita dal secondo settore. Team Sunweb e CCC-Liv prendono in mano le operazioni e si incaricano di mantenere un’andatura sostenuta, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga. La corsa si infiamma nel quinto settore (il più lungo in programma con 9.5 km di cui buona parte in salita), dove il gruppo principale si fraziona in diversi tronconi e in testa rimangono appena una cinquantina di atlete. La canadese Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans), la statunitense Tayler Wiles (Trek Segafredo) e l’azzurra Elena Cecchini (Canyon SRAM Racing) riescono ad allungare, ma il loro tentativo viene annullato al termine del sesto settore, a 25 km dal traguardo.

Entrando negli ultimi 20 km continuano gli attacchi in testa, dove nel frattempo rimangono soltanto in undici a giocarsi il successo, tra cui diverse favorite della vigilia come le olandesi Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) e Marianne Vos (CCC-Liv), oltre all’italiana Marta Bastianelli (Team Virtu Cycling). Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), campionessa mondiale a cronometro e vincitrice del Giro Rosa 2018, attacca con decisione a 12 km dal traguardo e guadagna 30” sul gruppetto all’inseguimento. L’olandese prosegue nella propria azione, mentre alle spalle le protagoniste più attese non trovano l’accordo per organizzare il ricongiungimento. All’attacco dell’ultimo km, con il durissimo strappo di via Santa Caterina, van Vleuten conserva 40” di margine, sufficienti per tagliare in solitaria la linea del traguardo. Nella volata per la seconda posizione ad avere la meglio è la danese Annika Langvad (Boels-Dolmans), che precede la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing). Ottimo quarto posto per Marta Bastianelli.

