Sport Invernali oggi (domenica 3 marzo): programma, orari e tv. Il calendario completo

Oggi domenica 3 marzo ci aspetta una giornata particolarmente ricca di sport invernali con tantissimi eventi in calendario. La Coppa del Mondo di sci alpino in grande evidenza con il superG maschile a Kvitfjell: Dominik Paris vuole farci sognare in grande, l’Italia si affida a lui. I Mondiali di sci di fondo andranno in archivio con la Maratona delle nevi, la 50 km maschile mentre in serata andrà in scena la giornata conclusiva dei Mondiali di speed skating all-round e di bob.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi domenica 3 marzo per quanto riguarda gli sport invernali con il relativo palinsesto e la copertura tv e streaming. Prevista la DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport e quella tematica per sci alpino e sci nordico.

01.30 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara femminile

02.00 BOB – Mondiali a Whistler (Canada) – 1a e 2a manche bob a due maschile (diretta streaming www.ibsf.org)

03.50 SCI DI FONDO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – 5 km tecnica classica femminile (diretta streaming su Eurosport Player)

03.55 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara maschile

04.20 SCI ALPINO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – SuperG femminile (diretta streaming su Eurosport Player)

05.20 SCI DI FONDO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – 10km tecnica classica maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

06.30 FREESTYLE – Coppa del Mondo a Shimao Lotus Mountain (Cina) – Gara a squadre

06.50 SCI ALPINO – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – SuperG maschile (diretta streaming su Eurosport Player)

07.30 SNOWBOARD – Universiadi a Krasnoyarsk (Russia) – Gara maschile e gara femminile

13.00 SCI DI FONDO – Mondiali a Seefeld (Austria) – 50 km TC maschile (diretta tv su Eurosport e su RaiSport)

20.00 BOB – Mondiali a Whistler (Canada) – 3a e 4a manche bob a due maschile (diretta streaming www.ibsf.org)

20.00 SPEED SKATING – Mondiali a Calgary (Canada) – Seconda ed ultima giornata di gare (diretta streaming su raisport.rai.it e su Raiplay dalle 19.55 alle 23.55, poi differita tv dall’1.00 alle 4.00)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni shutterstock