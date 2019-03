Sport in tv oggi (mercoledì 6 marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 6 marzo ci aspettano tanti eventi sportivi da vivere tutti insieme. Riflettori puntati sulla Champions League di calcio col ritorno degli ottavi di finale, la Roma va a caccia della qualificazione sul campo del Porto. Da non perdere le semifinali di ritorno della Challenge Cup di volley con le due squadre di Monza che inseguono il pass per l’atto conclusivo, spazio anche a Sassari e Varese nella Europe Cup di basket e alle qualificazioni di Indian Wells. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi di oggi mercoledì 6 marzo e come seguirli in tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI:

MERCOLEDÌ 6 MARZO:

17.00 CALCIO FEMMINILE (Finale Cyprus Cup) – Italia-Corea del Nord (diretta streaming su www.figc.it)

18.00 VOLLEY (Challenge Cup maschile, ritorno semifinali) – Lisbona-Monza

18.30 CALCIO (Coppa di Francia, quarti di finale) – Vitre-Nantes

20.00 VOLLEY (Challenge Cup femminile, ritorno semifinali) – Monza-Le Cannet

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Olimpia

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Cortina-Salisburgo

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Fassa-Kitzbuehel

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Feldkirch-Ritten

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Klagenfurt-Vipiteno

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Lustenau-Gherdeina

20.00-03.00 TENNIS – Indian Wells, qualificazioni

20.00 BASKET (Europe Cup, andata ottavi di finale) – Leiden-Sassari (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 BASKET (Europe Cup, andata ottavi di finale) – Prishtina-Varese (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Porto-Roma (diretta tv su Rai Uno e su Sky)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – PSG-Manchester United (diretta tv su Sky)

Foto: bestino / Shutterstock.com