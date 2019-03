Sport in tv oggi (martedì 12 marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 12 marzo è una giornata molto ricca per gli amanti dello sport, sono in programma tantissimi eventi che ci accompagneranno dalla mattina alla sera. Riflettori puntati in particolar molto sul ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, la Juventus cerca la rimonta contro l’Atletico Madrid di fronte al proprio pubblico.

Proseguono i Mondiali di biathlon, l’italia si affida a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell’individuale a Oestersund ma ci giochiamo anche la carta Federico Pellegrino nella sprint di sci di fondo a Drammen. Terza tappa della Parigi-Nizza, Civitanova vuole la vittoria a Mosca nell’andata dei quarti di finale della Champions League ma poi anche pallanuoto, hockey ghiaccio, salto con gli sci. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutti gli eventi sportivi di oggi martedì 12 marzo e come seguirli in diretta tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (12 MARZO): PROGRAMMA, ORARI E TV

MARTEDÌ 12 MARZO:

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Drammen) – Sprint (maschile e femminile), qualificazioni

11.45 CICLISMO – Parigi-Nizza, terza tappa (diretta tv su Eurosport)

13.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Drammen) – Sprint (maschile e femminile), finali (diretta tv su Eurosport e RaiSport)

15.30 BIATHLON (Mondiali a Oestersund) – Individuale femminile (diretta tv su Eurosport)

17.00 VOLLEY (Champions League, andata quarti di finale) – Dinamo Mosca-Civitanova (diretta streaming su DAZN)

17.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Lillehammer) – HS 140, qualificazioni (diretta tv su Eurosport)

19.00 PALLANUOTO (Eurolega femminile, ritorno quarti di finale) – Sabadell-Ekipe Orizzonte

19.00 CALCIO (Ligue 1) – Digione-PSG (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Vipiteno

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Feldkirch-Cortina

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Lustenau-Gherdeina

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Ritten-Kitzbuehel

20.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Lillehammer) – HS 140 femminile, qualificazioni

20.00-06.00 TENNIS – Indian Wells, terzo turno (diretta tv su Sky)

20.30 BASKET (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Venezia-Niznt Novgorod (diretta streaming su Eurosport Player e diretta tv su RaiSport)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Juventus-Atletico Madrid (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Manchester City-Schalke 04 (diretta tv su Sky)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini