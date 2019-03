Speed skating, Mondiali all-round Calgary 2019: in testa dopo la prima giornata Miho Takagi e Patrick Roest

La prima giornata dei Mondiali all-round di speed skating in corso a Calgary, in Canada, si chiude con la nipponica Miho Takagi in testa tra le donne e l’olandese Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 3000 al femminile e su 500 e 5000 al maschile, risultano nelle retrovie gli azzurri

Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Miho Takagi con un totale di 77.246, davanti alla ceca Martina Sablikova, seconda a quota 78.205 (che corrispondono a 2″88 di ritardo sui 1500 metri) ed all’olandese Antoinette de Jong, terza con un totale di 78.228 (ovvero + 2″95 sulla distanza più breve). Undicesima Francesca Lollobrigida con 80.078 (+8″50).

Nella graduatoria maschile invece comanda l’olandese Patrick Roest con 72.567, davanti al norvegese Sverre Lunde Pedersen, secondo con 72.860 (deve recuperare 0″88 sui 1500 metri), ed all’olandese Sven Kramer, terzo a quota 73.293 (ovvero + 2″18). Così gli italiani in gara: 14° Andrea Giovannini con 75.121 (+7″67), 18° Francesco Betti con 75.647 (+9″24) e 23° Michele Malfatti con 76.941 (+13″13).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Vladislav Gajic shutterstock