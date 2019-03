Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth 2019: Redmond Gerrard si impone nello slopestyle, Emil Zulian settimo

E’ andata in archivio la tappa a Mammoth Mountain (Stati Uniti) nello snowboard slopestyle e sulle nevi americane sono stati padroni di casa a mettersi in evidenza.

La gara infatti ha visto il successo di Redmond Gerrard che totalizzando 85.10 nella seconda run ha conquistato il miglior punteggio precedendo il connazionale Judd Henkes (83.95) e il giapponese Tobita Ruki (80.50). Ha concluso, invece, in quinta posizione l’altro rappresentante degli States Chris Corning che con i suoi 78.60 non ha centrato la top-3 ma si può consolare di certo con il primato indiscutibile della graduatoria generale. Per quanto concerne i colori azzurri ottimo settimo posto finale del nostro Emil Zulian che con la sua tavola ha ottenuto 73.70 mentre per quanto concerne gli altri alfieri del Bel Paese troviamo Emiliano Lauzi 15° (43.20) e Nicola Liviero 16° (40.25).

Foto: FISI