Sei Nazioni femminile 2019, Scozia-Galles 15-17. Le ospiti vincono all’ultimo secondo

Nella prima gara della quarta giornata del Sei nazioni femminile di rugby il Galles espugna il campo della Scozia per 15-17 imponendosi in una gara a lungo in equilibrio e che fino a pochi minuti dal termine era sul 10-10. Con questa vittoria il Galles sale a quota 6 ma l’Italia diviene irraggiungibile: il terzo posto sarà affare (a distanza) tra le azzurre e l’Irlanda nelle ultime due giornate. La Scozia grazie al bonus difensivo incamerato questa sera conquista il primo punto del torneo.

Nel primo tempo passano a condurre le padrone di casa con la meta di Konkel al 7′, ma la trasformazione non arriva e si resta sul 5-0. Al 12′ Wilkins accorcia dalla piazzola per il 5-3, ma pochi minuti dopo Lewis firma il sorpasso schiacciando in meta. Wilkins trasforma per il 5-10 ma la Scozia reagisce immediatamente ed al 18′ marca con Bonar. Non arriva la trasformazione ed il punteggio resta di 10-10: si va al riposo in parità.

Nella ripresa lo score resta bloccato a lungo, poi nel finale arrivano i fuochi d’artificio: al 73′ Scozia ancora avanti con la meta di Rollie, ma non arriva la conversione e all’ultimo minuto viene premiato l’assalto ospite. Meta di Lillicrap, George centra i pali ed il Galles vince per 15-17.

Foto: Ettore Griffoni LPS