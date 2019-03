Sci velocità, Coppa del Mondo 2019: Simone Origone firma il bis a Idre Fjall, Valentina Greggio seconda

Simone Origone è incontenibile e vince la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di sci velocità. L’azzurro si è imposto a Idre Fjall (Svezia) con 177,79 km/h e ha messo in cassaforte il 41esimo sigillo in carriera grazie al quale rafforza il primo posto in classifica: ora ha 40 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Kramer che oggi ha concluso al terzo posto (175,33 km/h) alle spalle del francese Simon Billy (176,12 km/h).

Tra le donne, invece, Valentina Greggio si deve accontentare del secondo posto dopo il trionfo di ieri (172,14 km/h) dietro alla svedese Britta Backlund (173,76 km/h) e così la nostra portacolori è seconda in classifica generale a 40 punti proprio dalla scandinava. Prossima tappa a Vars il 3-4 aprile ma prima si disputeranno i Mondiali nella stessa località (21-24 marzo).

Foto: Fisi