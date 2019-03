Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe 2019: Cassie Sharpe e Simon D’Artois vincono le Sfere di Cristallo

A Mammoth (USA) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo ha regnato sovrano nella località statunitense dove gli atleti hanno brillato a suon di acrobazie mozzafiato concludendo la stagione nel miglior modo possibile.

FEMMINILE – Cassie Sharpe ha fatto letteralmente saltare il banco. La Campionessa Olimpica ha vinto la gara (95.60) e ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo: la 26enne canadese, che si era imposta anche nell’ultimo appuntamento a Calgary, ha operato il sorpasso sulla connazionale Rachael Karker (oggi quarta, 79.40) che si è dovuta arrendere per appena venti punti in classifica generale. Sul podio di giornata salgono anche l’estone Kelly Sildaru (87.40) e la cinese Kexin Zhang (82.20).

MASCHILE – Il canadese Simon D’Artois esulta in maniera sfrenata dopo il secondo posto odierno (93.80). Il nordamericano, quarto agli ultimi Mondiali, ha conquistato la Coppa del Mondo operando il sorpasso decisivo sul neozelandese Nico Porteous che oggi non è andato oltre un modesto 16esimo posto (35.60). A vincere la gara è stato il 19enne statunitense Birk Irving (95.20, primo podio in carriera nel massimo circuito), terzo il francese Thomas Krieg (86.60).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com