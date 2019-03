Sci di fondo, Sprint Drammen 2019: Klaebo e Falla dominano le qualificazioni, Rastelli 17° e davanti a Pellegrino, 19°. Decima Laurent al femminile

Johannes Klaebo lancia segnali chiarissimi nelle qualificazioni maschili della sprint a tecnica classica di Coppa del Mondo che si tiene a Drammen. Il fenomeno norvegese, che sta cercando di recuperare la testa della classifica generale soffiatagli a Oslo da Alexander Bolshunov, spara un imprendibile 2’25″60 sulle nevi di casa. Il rivale russo, però, è secondo a 3″54 e dimostra di non volerlo mollare, mentre si piazza terzo l’altro norvegese Sondre Turvoll Fossli. Quarto posto per un altro padrone di casa, Eirik Brandsdal, a 4″83, mentre finisce a 5″25 il francese Richard Jouve, quinto.

Completano il novero dei primi dieci il norvegese Paal Troean Aune (+5″40), i tre svedesi Calle Halfvarsson, Marcus Grate e Oskar Svensson (rispettivamente a 6″35, 6″75 e 7″11) e l’altro beniamino di casa Sivert Wiig (+7″31).

Che Federico Pellegrino non avesse un particolare feeling con Drammen e la tecnica classica era cosa nota, ma anche considerando questo fattore fa un po’ effetto vederlo al 19° posto con un ritardo di 8″21 da Klaebo. Il primo italiano, oltretutto, non è lui, ma un ottimo Maicol Rastelli, capace di chiudere 17° a 8″06 dal fenomeno norvegese.

Nelle qualificazioni femminili si conferma l’ottimo momento di Maiken Caspersen Falla: la norvegese si qualifica con il miglior tempo sui 1200 metri del percorso scandinavo, fermando il cronometro sul tempo di 2’49″90. Falla precede di 1″12 e 1″59 la coppia svedese formata da Ida Ingemarsdotter e Johanna Hagstroem. Occupano la quarta e quinta posizione altre due componenti dell’ampio gruppo norvegese, Ane Appelkvist Stenseth e Astrid Uhrenholdt Jacobsen, staccate rispettivamente di 2″40 e 2″44.

Nono posto per Stina Nilsson, a 3″48 dalla leader e preceduta dalla slovena Katja Visnar (+2″84), dalla tedesca Laura Gimmler (+3″29) e dall’americana Sadie Bjornsen (+3″32). Il duello di Coppa del Mondo per il momento finisce in parità: Ingvild Flugstad Oestberg e Natalia Nepryaeva hanno lo stesso tempo al centesimo, 2’54″11. La norvegese e la russa sono tredicesime.

Buone notizie dal fronte italiano: si qualificano sia Greta Laurent che Lucia Scardoni. La prima chiude in decima posizione a 3″54 da Falla, mentre la seconda finisce con 5″97 di ritardo dalla norvegese, al 26° posto che le vale il passaggio ai quarti di finale.

Foto: Pier Colombo