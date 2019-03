Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: i convocati dell’Italia per Kranjska Gora. Luca De Aliprandini e Stefano Gross guidano gli azzurri

Fine settimana dedicato alle discipline tecniche per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, che fa tappa a Kranjska Gora (Slovenia). Si comincia sabato con il gigante, con la prima manche in programma alle 9.30 e la seconda alle 12.30. Domenica ci sarà invece lo slalom con la stessa scansione oraria. Tutto ciò se le condizioni lo permetteranno, visto che nelle ultime ore sta piovendo forte sulla pista Podkoren e il manto nevoso è al limite per lo svolgimento regolare della gara.

L’obiettivo degli azzurri sarà quello di riscattare le ultime prestazioni non brillanti e tornare protagonisti. Nel gigante sarà Luca De Aliprandini a guidare l’Italia e oltre al veterano Manfred Moelgg, vedremo in azione Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Hannes Zingerle e Daniele Sorio. Nello slalom riflettori puntati su Stefano Gross e sul campione iridato Junior Alex Vinatzer, che gareggeranno insieme a Giuliano Razzoli, Moelgg, Maurberger, Zingerle, Fabian Bacher e Giordano Ronci. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per Kranjska Gora.

CONVOCATI ITALIA GIGANTE KRANJSKA GORA

Luca De Aliprandini

Manfred Moelgg

Andrea Ballerin

Simon Maurberger

Giovanni Borsotti

Giulio Bosca

Hannes Zingerle

Daniele Sorio

CONVOCATI ITALIA SLALOM KRANJSKA GORA

Stefano Gross

Manfred Moelgg

Giuliano Razzoli

Simon Maurberger

Alex Vinatzer

Fabian Bacher

Hannes Zingerle

Giordano Ronci

Foto: cristiano barni shutterstock