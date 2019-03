Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: cancellata la discesa di Sochi, spazio a due superG. Il nuovo programma e gli orari

A causa della troppa neve caduta negli ultimi giorni, il programma delle gare a Rosa Khutor è stata letteralmente rivoluzionato. La tappa valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino prevedeva inizialmente una discesa e un superG ma le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere il calendario degli eventi sulla pista olimpica di Sochi. In Russia assisteremo dunque a due superG, la discesa è stata definitivamente cancellata: sabato 2 e domenica 3 marzo spazio a due prove veloci (una è il recupero dell’evento cancellato a St. Anton, non previsto fino a poche ore fa) che si preannunciano sicuramente spettacolari e avvincenti. L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia che, dopo aver trionfato a Crans-Montana, non vuole più fermarsi.

Di seguito il nuovo programma delle gare a Sochi valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Gli orari sono italiani.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO A SOCHI:

SABATO 2 MARZO:

08.30 SuperG

DOMENICA 3 MARZO:

08.30 SuperG

COME VEDERE LE GARE DI SOCHI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Cristiano Barni Shutterstock