Sci alpino, CICLONE Dominik Paris! Non si ferma più e vince anche il superG di Kvitfjell: è primo in Coppa del Mondo!

Dominik Paris è un ciclone che non si ferma più e macina vittorie in serie. L’altoatesino, dopo il trionfo di ieri in discesa, ha concesso il bis sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, imponendosi anche in superG. Si tratta di una affermazione di platino, perché consente al campione del mondo in carica di portarsi saldamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità ad una sola gara dalla conclusione. Il fuoriclasse italiano ha stampato un crono di 1’29″20, precedendo di 43 centesimi il norvegese Kjetil Jansrud e di 6 decimi lo svizzero Beat Feuz.

Paris ha sfruttato al meglio il tracciato disegnato dal proprio allenatore Alberto Ghidoni, velocissimo e sostanzialmente non così dissimile dalla discesa di ieri. Nonostante un lieve sbilanciamento su un salto, il portacolori del Bel Paese ha lasciato sempre correre gli sci con la consueta potenza, oltretutto su un manto molto “aggressivo” dopo la fitta nevicata abbattutasi nella notte sulla località norvegese. E’ negli ultimi 18 secondi di gara, tuttavia, che ha realizzato un vero e proprio capolavoro, capitalizzando le sue enormi doti di scorrevolezza.

Jansrud si trovava in vantaggio di 9 centesimi rispetto all’azzurro all’ultimo intermedio, ma nulla ha potuto nel tratto conclusivo dove quasi tutti hanno perso dal mezzo secondo in su nei confronti del fenomeno tricolore.

Paris ha colto la quinta affermazione stagionale in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge ovviamente anche la medaglia d’oro dei Mondiali di Are. Salgono a 14 i successi nel circuito maggiore: nella graduatoria dei pluri-vincitori italiani di tutti i tempi, ora l’altoatesino è terzo in solitaria, avendo scavalcato di una lunghezza Kristian Ghedina (davanti restano lontani Alberto Tomba a 50 e Gustavo Thoeni a 24).

L’apoteosi odierna ha inoltre consentito a Paris di prendere la testa della classifica di Coppa del Mondo di superG, peraltro anche con un vantaggio tutt’altro che disprezzabile. Hanno deluso infatti quasi tutti i contendenti per la sfera di cristallo: quarto l’austriaco Vincent Kriechmayr a 0.82 e davanti all’americano Travis Ganong, sesto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.93), settimo lo svizzero Mauro Caviezel (+1.00), solo 12° l’austriaco Matthias Mayer (+1″47). Nella graduatoria complessiva di specialità Paris si trova in testa con 330 punti, +44 su Kriechmayr, +63 su Kilde, +64 su Jansrud e +75 su Mayer: alle finali di Soldeu l’azzurro sarà sicuro di conquistare la sfera di cristallo agguantando almeno una seconda posizione. Paris, oltretutto, consolida il quarto posto nella classifica generale dominata da Marcel Hirscher.

Grandi rimpianti per Christof Innerhofer, nono a 1″13 dopo un grave errore che lo ha privato di un probabile posto sul podio. Piazzamento nella top20 per Mattia Casse, atleta in crescita costante dopo alcune stagioni difficili.

Foto: Lapresse