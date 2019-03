Scherma, Coppa del Mondo Il Cairo 2019: nel fioretto femminile Alice Volpi si arrende solo a Inna Deriglazova

Soltanto la russa Inna Deriglazova ferma la corsa di Alice Volpi nella tappa di Coppa del Mondo di scherma disputata a Il Cairo, in Egitto: nel fioretto femminile la campionessa olimpica batte la campionessa iridata per 15-7. In semifinale Volpi aveva relegato sul gradino più basso del podio la statunitense Lee Kiefer, battendola per 15-13, mentre la russa si era sbarazzata della nipponica Tsuji per 15-10.

Un derby azzurro ai quarti di finale aveva posto fine alla gara di Arianna Errigo, fermata da Volpi per 15-11, mentre agli ottavi erano stati due derby a dimezzare il contingente italiano, con Errigo vittoriosa su Camilla Mancini per 15-7 e Volpi trionfante su Martina Batini per 15-13.

Ai sedicesimi Errigo aveva dominato la sudcoreana Chae Song Oh, annichilita per 15-2, mentre Volpi nell’ennesimo derby aveva avuto la meglio su Valentina De Costanzo per 15-9. Proprio in questo turno era arrivata la sconfitta per Elisa Di Francisca, battuta alla stoccata decisiva dalla tedesca Anne Sauer.

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma