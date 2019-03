Scacchi, Europei 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Si terrà dal 17 al 30 marzo (anche se, di fatto, il primo e l’ultimo giorno di partite sono il 18 e il 29) la ventesima edizione dei Campionati Europei individuali di scacchi, che sebbene chiamati maschili, dovrebbero essere più correttamente chiamati “open”, stante la presenza di più d’una rappresentante femminile.

Si tratta di un evento in cui, in genere, gli esponenti di altissimo grido del panorama scacchistico europeo (e mondiale) fanno a meno, ma il livello del torneo resta veramente molto alto. Tre russi comandano la lista dei partecipanti: Vladislav Artemiev, numero 21 del mondo, Evgeny Tomashevsky, numero 38 (ma 13° nel settembre 2015) e Daniil Dubov, assurto agli onori delle cronache per aver vinto il Mondiale rapid a fine 2018 davanti a giganti assoluti degli scacchi, tra cui Magnus Carlsen. Tra i grandi nomi presenti anche l’ex Campione del Mondo Ruslan Ponomariov (Ucraina) e l’israeliano Boris Gelfand, che il titolo assoluto l’ha soltanto sfiorato. C’è anche una nutrita pattuglia italiana, guidata dal romano Daniele Vocaturo, da anni numero uno d’Italia: complessivamente i nostri scacchisti in gara sono dieci. Sarà uno dei primi eventi ospitati dalla Macedonia sotto il suo nuovo nome ufficiale, Macedonia del Nord, approvato dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Grecia, legata a un’importante diatriba di natura storica. La cadenza di gioco sarà la seguente: 90 minuti per le prime 40 mosse con 30 secondi di incremento per ciascuna, poi 30 minuti con incremento ancora di 30 dal quarantunesimo tratto in poi.

I Campionati Europei di scacchi si terranno a Skopje, Macedonia del Nord, con il primo turno che si giocherà il 18 marzo e l’ultimo il 29 marzo. Al momento non sono previste trasmissioni in diretta streaming, ma molti dei maggiori siti internet dedicati forniranno la trasmissione live delle mosse da tutte le scacchiere in sala di gioco. Di seguito il calendario completo dei turni:

DOMENICA 17 MARZO

Cerimonia di apertura

LUNEDI’ 18 MARZO

Ore 15 – Primo turno

MARTEDI’ 19 MARZO

Ore 15 – Secondo turno

MERCOLEDI’ 20 MARZO

Ore 15 – Terzo turno

GIOVEDI’ 21 MARZO

Ore 15 – Quarto turno

VENERDI’ 22 MARZO

Ore 15 – Quinto turno

SABATO 23 MARZO

Riposo

DOMENICA 24 MARZO

Ore 15 – Sesto turno

LUNEDI’ 25 MARZO

Ore 15 – Settimo turno

MARTEDI’ 26 MARZO

Ore 15 – Ottavo turno

MERCOLEDI’ 27 MARZO

Ore 15 – Nono turno

GIOVEDI’ 28 MARZO

Ore 15 – Decimo turno

VENERDI’ 29 MARZO

Ore 13 – Undicesimo turno e cerimonia di chiusura

