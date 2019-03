Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund 2019: Ryoyu Kobayashi regola Kraft nelle qualificazioni, Insam e Colloredo non superano il taglio

Si è appena conclusa la qualificazione per la gara individuale dal trampolino di volo HS240 di Vikersund (Norvegia), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci. Due atleti su tutti, Ryoyu Kobayashi e Stefan Kraft, hanno impressionato nella prova odierna dimostrando di avere qualcosa in più rispetto al resto della concorrenza in questa località in vista della gara a squadre e dell’individuale del weekend.

Il 22enne nipponico, vincitore della Sfera di Cristallo con cinque gare d’anticipo, ha fatto intravedere un potenziale mostruoso per i primi 200 metri di volo per poi rialzarsi probabilmente per un po’ di timore nell’ultima fase del salto. Kobayashi ha comunque ottenuto la migliore misura della qualificazione con 232 metri per uno score di 213.6 punti che gli ha consentito di porsi davanti a tutti in classifica e di guadagnare 3 punti nei confronti di Kraft nel Raw Air Tournament. L’austriaco è atterrato a 230 metri grazie alle sue consuete capacità aerodinamiche in fase di volo ed ha chiuso in seconda piazza con 210.7 punti candidandosi per un ruolo da assoluto protagonista nella gara vera e propria di domenica.

Alle spalle dei primi due, si profila una bagarre molto accesa per il podio con molti atleti coinvolti alla luce dei riscontri raccolti in allenamento e in qualificazione. Il tedesco Markus Eisenbichler si è inserito in terza piazza con 221 metri e 197.5 punti appena davanti al giovanissimo sloveno Timi Zajc (4° con 219.5 m e 195.6 punti), vincitore in quel di Oberstdorf nella prima gara della carriera disputata su un trampolino di volo e serio pretendente ad un piazzamento di prestigio a Vikersund e Planica. Quinta piazza per il sorprendente veterano russo Dmitriy Vassiliev, il quale è stato il primo a superare i 220 metri (224 m e 192.3 punti) saltando con il pettorale 31.

Il padrone di casa norvegese Robert Johansson ha abbandonato definitivamente le residue speranze di primo posto nel Raw Air (ora è 3° a quasi 40 punti di ritardo da Kraft) con un salto da 212 metri valevole per l’ottava posizione con 187.6 punti. Per una qualificazione riservata solo ai migliori 40 della serie (rispetto ai 50 delle altre tappe di Coppa), ci sono da registrare le eliminazioni eccellenti dello sloveno Jernej Damjan (42°), l’austriaco Philipp Aschenwald (43°) e i giapponesi Daiki Ito (46°) e Noriaki Kasai (47°), con quest’ultimo che all’età di 46 anni ha mancato la qualificazione a Vikersund per la prima volta in carriera. Amara doppia eliminazione in casa Italia per i due azzurri impegnati, autori di una prestazione negativa con Alex Insam 45° con 184 metri e 149.6 punti, mentre Sebastian Colloredo si è fermato alla modesta misura di 161 metri per la 61^ posizione complessiva.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock