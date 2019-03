Rugby a 7, World Series Vancouver 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica ed Inghilterra

Nella notte italiana è scattata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta.

Risultati della fase a gironi

18:08 Finale Inghilterra 7s 21 7 14 Scozia 7s 7 7 0 18:30 Finale Argentina 7s 24 12 12 Giappone 7s 7 7 0 18:52 Finale Australia 7s 17 10 7 Spagna 7s 14 7 7 19:14 Finale Nuova Zelanda 7s 45 19 26 Francia 7s 7 7 0 19:39 Finale Figi 7s 36 17 19 Kenya 7s 12 0 12 20:01 Finale Samoa 7s 38 14 24 Canada 7s 7 7 0 20:23 Finale Sudafrica 7s 43 26 17 Cile 7s 0 0 0 20:45 Finale USA 7s 40 21 19 Galles 7s 14 7 7 21:37 Finale Inghilterra 7s 19 19 0 Giappone 7s 7 0 7 21:59 Finale Argentina 7s 31 14 17 Scozia 7s 14 7 7 22:21 Finale Australia 7s 17 5 12 Francia 7s 21 14 7 22:43 Finale Nuova Zelanda 7s 24 12 12 Spagna 7s 26 14 12 23:08 Finale Figi 7s 19 12 7 Canada 7s 26 12 14 23:30 Finale Samoa 7s 35 28 7 Kenya 7s 12 0 12 23:52 Finale Sudafrica 7s 19 12 7 Galles 7s 10 5 5

00:14 Finale USA 7s 33 7 26 Cile 7s 19 19 0 01:09 Finale Scozia 7s 29 10 19 Giappone 7s 7 7 0 01:31 Finale Argentina 7s 14 0 14 Inghilterra 7s 33 14 19 01:53 Finale Spagna 7s 10 5 5 Francia 7s 26 7 19 02:15 Finale Nuova Zelanda 7s 36 19 17 Australia 7s 12 0 12 02:40 Finale Kenya 7s 21 14 7 Canada 7s 36 19 17 03:02 Finale Samoa 7s 19 5 14 Figi 7s 31 19 12 03:24 Finale Cile 7s 12 12 0 Galles 7s 19 7 12 03:46 Finale USA 7s 7 0 7 Sudafrica 7s 19 14 5

Classifiche della fase a gironi