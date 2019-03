Roma-Ostia 2019, programma, orari e tv

Una delle più affascinanti mezze maratona italiane, la Roma-Ostia, tra le più partecipate d’Italia, scatterà domani, domenica 10 marzo, alle ore 9.15: saranno oltre 10.000, secondo le iscrizioni raccolte, i podisti al via della 21 km capitolina di fine inverno. L’attesa è quasi finita!

Chi non potrà vivere dal vivo l’evento potrà seguirlo in tv: quest’anno a garantire la copertura televisiva della manifestazione sarà Sky, che trasmetterà la gara su Sky Sport Arena, a partire dalle ore 10.45, nelle fasi più interessanti della gara. Diretta streaming fruibile su Sky Go.

Mezza maratona Roma-Ostia

Domenica 10 marzo

Ore 9.15

Diretta tv su Sky Sport Arena canale 204 dalle ore 10.45

Diretta streaming su Sky Go

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Alessio Marini LPS