Prossima giornata Serie A calcio, date e programma (15-17 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming

Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus vuole proseguire la propria cavalcata al comando ma i Campioni d’Italia, dopo aver affrontato l’Atletico Madrid in Champions League, non potranno sottovalutare il lunch match della domenica sul campo del Genoa. Il Napoli insegue a debita distanza ma vorrà regalare una gioia al proprio pubblico battendo l’Udinese in casa.

I riflettori saranno puntati in particolar modo sul derby della Madonnina: Milan-Inter domenica sera, stracittadina da brividi che vale il terzo posto in classifica. La lotta per accedere alla prossima Champions League entra nel vivo, sono in ballo anche Roma e Lazio attese da due impegni alla portata contro Parma e SPAL. Empoli-Frosinone è determinante in ottica salvezza, Sassuolo-Sampdoria e Atalanta-Chievo sono importanti per l’Europa League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite valide per la 28^ giornata della Serie A di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO 28^ GIORNATA SERIE A (15-17 MARZO):

VENERDÌ 15 MARZO:

20.30 Cagliari-Fiorentina (diretta tv su Sky)

SABATO 16 MARZO:

15.00 Sassuolo-Sampdoria (diretta tv su Sky)

18.00 SPAL-Roma (diretta tv su Sky)

20.30 Torino-Bologna (diretta streaming su DAZN)

DOMENICA 17 MARZO:

12.30 Genoa-Juventus (diretta streaming su DAZN)

15.00 Atalanta-Chievo (diretta tv su Sky)

15.00 Lazio-Parma (diretta tv su Sky)

15.00 Empoli-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

18.00 Napoli-Udinese (diretta tv su Sky)

20.30 Milan-Inter (diretta tv su Sky)

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com