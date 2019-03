Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo 2019: parte in salita la rincorsa verso le Finali per la squadra italiana

La prima tappa della Coppa del Mondo di pentathlon de Il Cairo va in archivio e l’Italia avrà tre occasioni per riscattare un avvio di stagione opaco per puntare poi verso le Finali di Tokyo: lo scorso anno furono cinque gli azzurri per l’ultimo atto del circuito maggiore, ma quest’anno la prima opportunità di ottenere il pass olimpico fa sì che la concorrenza sia più agguerrita.

Il primo pass per Tokyo 2020: le occasioni saranno molteplici in questa stagione, ma occorre mettere fin da subito fieno in cascina, bisogna fare punti per andare in Giappone a giocarsi la qualificazione, e certamente è positivo il dato che ha visto entrare in finale sette azzurri su otto, ma poi in pratica la lotta per il vertice non ha visto italiani in corsa tanto al maschile che al femminile.

Non saranno ammesse altre distrazioni: da giugno in poi ogni manifestazione di rilievo metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. L’Italia, dopo una stagione abbastanza appannata a livello senior con la sola Alice Stero a brillare in Coppa del Mondo ora deve essere protagonista per evitare di dover soffrire fino alla fine per strappare le carte olimpiche.

Foto: FIPM