Pattinaggio di figura, Mondiali 2019: il salto di qualità di Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, pronti a debuttare sul ghiaccio giapponese

La grande stagione del salto di qualità. Potrebbe essere questo il giusto riassunto del lavoro svolto da Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, coppia di danzatori azzurra che esordirà ai Campionati del Mondo di pattinaggio di figura, in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo.

Un’annata sportiva in cui Jasmine e Francesco si sono fatti spazio in campo internazionale, ricevendo per la prima volta l’invito di partecipazione in una tappa del Grand Prix, quella di Helsinki, chiusa in ottava posizione. Migliorando di gara in gara le proprie prestazioni, gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli e Stefano Caruso hanno spinto ancora di più ai Campionati Europei di Minsk (Bielorussia), dove hanno centrato con merito la top 15 piazzandosi in quattordicesima posizione, infrangendo il primato personale in entrambi i segmenti di gara (63.12 nella rhythm dance, 99.82 nella danza libera) e nel totale (162.94).

Per il primo appuntamento Mondiale della carriera, gli azzurri dovranno cercare di staccare il pass per la danza libera, proseguendo così l’incoraggiante cammino di crescita che li porterà non solo sempre più in alto nel ranking mondiale, ma anche al cospetto della prima Olimpiade, fissata per febbraio 2022 in Cina, a Pechino.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giacomello (per gentile concessione di IceLab)