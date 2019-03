Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2019: Alexandra Trusova trionfa nel singolo femminile. In danza vittoria per Lajoie-Lagha

Con il programma libero della categoria individuale femminile si sono spenti i riflettori alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di pattinaggio artistico.

A trionfare è stata, per il secondo anno consecutivo, la russa Alexandra Trusova. La fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidze, dopo un quadruplo lutz chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, ha completato due quadrupli toeloop, uno in combinazione con il triplo toeloop e l’altro singolo. Atterrando nel corso del programma le importanti combinazioni triplo lutz/triplo rittberger e triplo lutz/euler/triplo salchow e raccogliendo livello 4 in tutte le trottole e nella serie di passi, la quindicenne moscovita ha conquistato nel segmento il punteggio di 150.24 (89.96, 64.46) chiudendo la gara con il nuovo primato personale di 222.89.

Leggermente più staccata la compagna di squadra Anna Shcherbakova, piazzatasi al secondo posto con 147.08 (80.79, 66.29) per 219.94 dopo un programma di alto livello caratterizzato dall’esecuzione del quadruplo lutz. A salire sul gradino più basso del podio è stata la statunitense Ting Cui, artefice di una prova di grande qualità viziata da una caduta nel triplo flip, valutata dalla giuria 126.72 (66.18, 61.54) per 194.41. Qualche sbavatura di troppo per la stella azzurra Lucrezia Beccari, scivolata dopo l’ottavo posto dello short in sedicesima posizione con il totale di 146.03. La pattinatrice allenata da Franca Bianconi, nonostante le imprecisioni, ha sfoggiato un grande talento, mostrandosi pronta per il passaggio in categoria maggiore.

Nel pomeriggio sono state assegnate anche le medaglie per ciò che concerne la specialità della danza sul ghiaccio. A conquistare la medaglia più pregiata sono stati con 176.10 i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, protagonisti di una grande crescita nel corso dell’annata sportiva, i quali hanno staccato nettamente i quotati danzatori russi Elizaveta Khudaiberdieva-Nikita Nazarov (secondi con 171.02) e Sofia Shevchenko-Igor Eremenko (terzi con 170.43). Soddisfazione per gli azzurri Francesca Righi-Aleksei Dubrovin, entrati con merito in top-15 grazie a un piazzamento in tredicesima posizione con 137.54.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating