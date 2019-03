Pattinaggio artistico, Cup Of Tyrol 2019: Marina Piredda si piazza al terzo posto, quinta Roberta Rodeghiero. Tornaghi super tra le Junior

L’Olympiahalle, arena polifunzionale di Innsbruck (Austria), ha ospitato questa settimana la Cup of Tyrol 2019, gara internazionale di pattinaggio artistico di particolare interesse per la folta presenza di atleti azzurri.

Prove tecniche di Campionato del Mondo nella categoria individuale femminile. In una gara di buon livello la giovanissima Marina Piredda ha conquistato la terza posizione finale realizzando per l’ennesima volta in stagione delle ottime performance. La pattinatrice di Cavalese allenata da Joanna Szczypa, dopo aver ottenuto la seconda piazza nel segmento più breve grazie a un programma caratterizzato dalla corretta esecuzione di importanti elementi come triplo lutz/doppio toeloop, doppio axel e triplo flip ( chiamato dal pannello not clear edge), nonostante una performance dettata da qualche sbavatura ha blindato il podio atterrando nel libero salti come il triplo salchow e il triplo toeloop, raccogliendo livello quattro nelle trottole. L’azzurra ha dunque guadagnato un totale di 159.33, posizionandosi a pochi centesimi dalla seconda classificata Nicole Schott (159.73). Grande prova per la francese Laurine Lecavalier, in rimonta dal quinto posto, trionfatrice con 161.46.

Quinta posizione per l’altra azzurra prossima a partecipare al Mondiale Roberta Rodeghiero (154.88). L’atleta di Gabriele Minchio, malgrado uno short problematico, è stata autrice del secondo libero in cui ha eseguito un triplo lutz, la combinazione triplo flip/doppio toeloop, il doppio axel e la sequenza triplo toeloop/doppio axel. Tra le altre italiane in gara importante citare la prova di Lucrezia Gennaro (settima con 146.65), Lara Naki Gutmann (ottava con 143.90), Sara Conti (dodicesima con 120.12), Chenny Paolucci (quattordicesima con 114.89). In campo maschile dominio totale per Deniss Vasiljevs (238.08) seguito dall’italiano naturalizzato austriaco Maurizio Zandron (212.83) e dal russo Egor Murashov (209.59). Settimo Alberto Vanz (150.81).

In categoria Junior Italia protagonista con la vittoria per dispersione nel femminile di Alessia Tornaghi (150.05) seguita dalla tedesca Anastasia Steblyanka (125.27) e da Anna Memola (125.14). Nei maschi vittoria per il russo Ilya Yablokov, unico a scavalcare quota 200 punti (216.64); secondo posto per Gabriele Frangipani (160.02), terzo per Nikolaj Memola (145.68).

CLASSIFICA FINALE SENIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE SENIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: ISU Figure Skating