Parigi-Nizza 2019, Fabio Aru: “Tutto sotto controllo ho preferito non rischiare. I miei appuntamenti sono più avanti”

Nonostante gli oltre 14 minuti di ritardo patiti nella seconda tappa della Parigi-Nizza, Fabio Aru si mostra sostanzialmente tranquillo, ben sapendo che non punta alla classifica generale, ma alla preparazione per i suoi futuri appuntamenti.

Queste le parole raccolte che la Gazzetta dello Sport ha raccolto dalla voce del ciclista sardo: “Tutto sotto controllo. Il forte vento ha reso la tappa pericolosa, infatti ci sono state molte cadute. Io non sono qui per fare classifica, quindi ho preferito non rischiare. Questa corsa non dovevo neppure farla, i miei appuntamenti sono più avanti. Però la crono di giovedì è un test importante. E anche le tappe finali…“.

Quest’oggi si disputerà la terza tappa della Parigi-Nizza, la Cepoy-Moulins Yzeure, lunga 200 km. Non ripartiranno Barguil e Uran, entrambi vittime di cadute molto serie: il francese si è procurato una doppia frattura alla cervicale, il colombiano si è invece rotto una clavicola.

Foto: Valerio Origo