Rugby, Sei Nazioni 2019: Inghilterra-Italia, i convocati di Eddie Jones per la sfida contro gli azzurri

Eddie Jones, CT dell’Inghilterra, ha diramato le convocazioni per la sfida contro l’Italia, match valido per il Sei Nazioni 2019 di rugby che andrà in scena sabato 9 marzo (ore 17.45) a Twickenham. Spiccano i rientri del seconda linea Itoje, del flanker Robshaw e del centro Joseph. Questa la squadra inglese che preparerà la sfida all’Italia:

Avanti: Dan Cole (Leicester Tigers), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Alec Hepburn (Exeter Chiefs), Nathan Hughes (Wasps), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Ben Moon (Exeter Chiefs), Chris Robshaw (Harlequins), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Billy Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs), Mark Wilson (Newcastle Falcons)

Trequarti: Joe Cokanasiga (Bath Rugby), Elliot Daly (Wasps), Owen Farrell (Saracens) captain, George Ford (Leicester Tigers), Jonathan Joseph (Bath Rugby), Jonny May (Leicester Tigers), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Dan Robson (Wasps), Henry Slade (Exeter Chiefs), Ollie Thorley (Gloucester Rugby), Ben Te’o (Worcester Warriors), Manu Tuilagi (Leicester Tigers), Ben Youngs (Leicester Tigers)

Foto: LPS/ Luigi Mariani